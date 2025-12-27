Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Баранова — лидер, Пантрина — третья

Призёр ЧР по лыжным гонкам Алёна Баранова продолжает возглавлять спринтерский зачёт Кубка России – 2025/2026, набрав 199 очков после пяти гонок. Олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак пропустила сегодняшний спринт. Она расположилась на 11-м месте, имея в активе 77 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, женщины:

1. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 199 очков.

2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 191.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 162.

4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 161.

5. Татьяна Сорина (Тюменская область) – 117.

6. Милена Габушева (Республика Коми) — 115.

7. Екатерина Евтягина (Оренбургская область — Свердловская область) — 96.

8. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 90.

9. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 86.

10. Екатерина Никитина (Москва) — 78.

11. Юлия Ступак (Республика Коми) – 77.