Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Баранова — лидер, Пантрина — третья

Призёр ЧР по лыжным гонкам Алёна Баранова продолжает возглавлять спринтерский зачёт Кубка России – 2025/2026, набрав 199 очков после пяти гонок. Олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак пропустила сегодняшний спринт. Она расположилась на 11-м месте, имея в активе 77 очков.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, женщины:
1. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 199 очков.
2. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 191.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 162.
4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 161.
5. Татьяна Сорина (Тюменская область) – 117.
6. Милена Габушева (Республика Коми) — 115.
7. Екатерина Евтягина (Оренбургская область — Свердловская область) — 96.
8. Алиса Жамбалова (Тюменская область – Бурятия) – 90.
9. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 86.
10. Екатерина Никитина (Москва) — 78.
11. Юлия Ступак (Республика Коми) – 77.