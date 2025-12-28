Скидки
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Лыжные гонки, Кубок России, 5-й этап, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Сегодня, 28 декабря, в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский скиатлон. Начало — в 11:00 мск. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 5-й этап, Кирово-Чепецк. Женщины. Скиатлон. Старт-лист (частично):

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
2. Алина Пеклецова (Волгоградская область).
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).
4. Екатерина Никитина (Москва).
5. Алиса Жамбалова (Тюменская область).
6. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).
8. Татьяна Сорина (Тюменская область).
9. Елизавета Пантрина (Тюменская область).
12. Дарья Канева (Республика Коми).
13. Екатерина Смирнова (Тюменская область).
16. Алёна Баранова (Ленинградская область).
17. Алина Каличева (Вологодская область).
22. Арина Рощина (Тюменская область).
29. Мария Истомина (Ленинградская область).

Календарь Кубка России - 2025/2026
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
