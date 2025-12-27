Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после спринта на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 629 очков.
Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (355), который пропускает этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья. Тройку сильнейших замыкает Павел Соловьёв (315).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 629 очков.
2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 335.
3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 315.
4. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 308.
5. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 302.
6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 299.
7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 273.
8. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 259.
9. Александр Терентьев (Тюменская область) — 233.
10. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 230.