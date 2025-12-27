Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после спринта на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 629 очков.

Вторую строчку занимает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (355), который пропускает этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья. Тройку сильнейших замыкает Павел Соловьёв (315).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 629 очков.

2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 335.

3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 315.

4. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 308.

5. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 302.

6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 299.

7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 273.

8. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 259.

9. Александр Терентьев (Тюменская область) — 233.

10. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 230.