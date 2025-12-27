Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая сохранила лидерство, Пеклецова — вторая

Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам спринта на этапе в Кирово-Чепецке. В активе спортсменки 471 очко.
Второе место занимает Алина Пеклецова (383), а тройку сильнейших замыкает Ксения Шорохова (350).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 471 очко.
2. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 383.
3. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 350.
4. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 337.
5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 332.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 318.
7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 301.
8. Екатерина Никитина (Москва) — 259.
9. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 257.
10. Екатерина Шибекина (Московская область) — 251.