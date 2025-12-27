Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая сохранила лидерство, Пеклецова — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая сохранила лидерство, Пеклецова — вторая
Комментарии

Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам спринта на этапе в Кирово-Чепецке. В активе спортсменки 471 очко.

Второе место занимает Алина Пеклецова (383), а тройку сильнейших замыкает Ксения Шорохова (350).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 471 очко.
2. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 383.
3. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 350.
4. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 337.
5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 332.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 318.
7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 301.
8. Екатерина Никитина (Москва) — 259.
9. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 257.
10. Екатерина Шибекина (Московская область) — 251.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android