Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая сохранила лидерство, Пеклецова — вторая

Представительница Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026 по итогам спринта на этапе в Кирово-Чепецке. В активе спортсменки 471 очко.

Второе место занимает Алина Пеклецова (383), а тройку сильнейших замыкает Ксения Шорохова (350).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 471 очко.

2. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 383.

3. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 350.

4. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область) — 337.

5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 332.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 318.

7. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 301.

8. Екатерина Никитина (Москва) — 259.

9. Арина Кусургашева (Республика Алтай) — 257.

10. Екатерина Шибекина (Московская область) — 251.