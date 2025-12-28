Скидки
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
13:45 Мск
Лыжные гонки, Кубок России, 5-й этап, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 28 декабря, в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской скиатлон. Начало — в 13:00. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Кирово-Чепецк. Мужчины. Скиатлон. Старт-лист (частично):

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
2. Иван Якимушкин (Тюменская область).
3. Алексей Червоткин (Тюменская область).
4. Павел Соловьёв (Красноярский край).
5. Илья Семиков (Республика Коми).
6. Артём Мальцев (Тюменская область).
8. Денис Спицов (Тюменская область).
13. Иван Горбунов (Республика Татарстан).
14. Сергей Волков (Республика Татарстан).
21. Александр Бакуров (Новосибирская область).

Календарь Кубка России - 2025/2026
