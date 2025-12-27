«План — бежать все старты». Иверсен поделился ожиданиями от «Тур де Ски» — 2025/2026

Четырёхкратный чемпион мира, 34-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился ожиданиями от предстоящего «Тур де Ски» – 2025/2026. Соревнования пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года.

«У меня большие ожидания. Но, конечно, при том, что нынешний «Тур» стал таким коротким и включает два спринта, реально бороться за самые высокие места непросто, как мне кажется. В последние годы у нас было не так много спринтерских тренировок.

План — бежать все старты и добраться до вершины Альпийского подъёма. В последний раз я делал это довольно давно», – приводит слова Иверсена пресс-служба FIS.