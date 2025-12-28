Скидки
Лыжные гонки, «Тур де Ски», Кубок мира, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Лыжные гонки, «Тур де Ски», Кубок мира, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026.В рамках первого соревновательного для состоится женский спринт свободным стилем. Начало квалификации — в 13:45 мск, финал — не ранее 16:15. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

23-летняя россиянка Дарья Непряева, которая первой из женщин получила нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует под 41-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 4-й этап, «Тур де Ски». Тоблах (Италия). Женщины. Спринт. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

4. Майя Дальквист (Швеция).
6. Аня Вебер (Швейцария).
8. Эмма Рибом (Швеция).
9. Криста Пярмякоски (Финляндия).
10. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
12. Моа Илар (Швеция).
14. Надине Фендрих (Швейцария).
16. Йоханна Хагстрём (Швеция).
21. Кертту Нисканен (Финляндия).
22. Ясми Йоэнсуу (Финяндия).
23. Джулия Керн (США).
24. Джессика Диггинс (США).
29. Моа Лундгрен (Швеция).
31. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).
36. Катарина Хенниг (Германия).
41. Дарья Непряева (Россия).
43. Пия Финк (Германия).
50. Фрида Карлссон (Швеция).
51. Анна Королёва (Беларусь).
57. Хейди Венг (Норвегия).
61. Эбба Андерссон (Швеция).
66. Тереза Штадлобер (Австрия).
80. Анна Мачехина (Беларусь).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
