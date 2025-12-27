Скидки
«Сочельник был очень тяжёлым». Симпсон-Ларсен — о смерти Баккена

«Сочельник был очень тяжёлым». Симпсон-Ларсен — о смерти Баккена
Комментарии

Норвежская лыжница Каролине Симпсон-Ларсен рассказала, как на неё повлияло известие о внезапной смерти трёхкратного чемпиона Европы биатлониста Сиверта Гутторма Баккена.

«Сочельник был очень тяжёлым днём. Было очень тяжело, но мы старались держаться вместе, все, кто был в Лавазе. Это помогало.

После того, что произошло, стараешься вернуться к нормальной жизни, к атмосфере, где можешь получать удовольствие вместе с другими.

У меня были небольшие сомнения по поводу участия в «Тур де Ски», но я решила попробовать, и теперь просто надо держаться своего решения», – приводит слова Каролине Симпсон-Ларсен NRK.

27-летний Сиверт Гутторм Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе 23 декабря. Чуть позже Союз биатлонистов Норвегии сообщил, что биатлонист на момент смерти был в гипоксической маске.

