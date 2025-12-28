Лыжные гонки, «Тур де Ски», 4-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026.В рамках первого соревновательного для состоится мужской спринт свободным стилем. Начало квалификации — в 14:20 мск, финал — не ранее 16:20. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

22-летний россиянин Савелий Коростелёв который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует под 51-м номером.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 4-й этап, «Тур де Ски». Тоблах (Италия). Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Стартовый лист (частично):

2. Жуль Шаппа (Франция).

4. Яник Рибли (Швейцария).

6. Федерико Пеллегрино (Италия).

8. Харальд Амундсен (Норвегия).

10. Люка Шанава (Франция).

12. Эдвин Ангер (Швеция).

14. Алвар Мюльбак (Швеция).

18. Лаури Вуоринен (Финляндия).

19. Ришар Жув (Франция).

22. Эрик Вальнес (Нораегия).

24. Йоханнес Клебо (Норвегия).

26. Бен Огден (США).

27. Валерио Гронд (Швейцария).

28. Ансгар Эвенсен (Норвегия).

30. Оскар Опстад Вике (Норвегия).

51. Савелий Коростелёв (Россия).

52. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

83. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

89. Андреас Рее (Норвегия).

105. Эмиль Иверсен (Норвегия).

118. Ийво Нисканен (Финляндия).