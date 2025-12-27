Иверсен назвал имена фаворитов «Тур де Ски» — 2025/2026

Четырёхкратный чемпион мира, 34-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен назвал имена фаворитов предстоящего «Тур де Ски» – 2025/2026.

«Я думаю, что главный фаворит — Ларс Хегген. Или, возможно, Йоханнес Клебо. Оба они сильны и в спринте, и на дистанционных гонках», – приводит слова Иверсена пресс-служба Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

«Тур де Ски» – 2025/2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года. Действующим победителем соревнований является пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.