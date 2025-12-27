Скидки
Иверсен поделился рождественскими фото с Клебо, Амундсеном, Стенсхагеном и Дюрхаугом

Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, 34-летний норвежский лыжник Эмиль Иверсен в социальных сетях опубликовал рождественские фото с соотечественниками Йоханнесом Клебо, Харальдом Амундсеном, Маттисом Стенсхагеном и Никласом Дюрхаугом.

Фото: Из личного архива Эмиля Иверсена

«Необычный, но приятный рождественский вечер в особенно уютном Давосе», — подписал снимки Иверсен.

Норвежские лыжники выступят на «Тур де Ски» — 2025, который пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года. Завтра, 28 декабря, состоится спринт свободным стилем. Действующим победителем общего зачёта соревнований является пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо.

Иверсен назвал имена фаворитов «Тур де Ски» — 2025/2026
