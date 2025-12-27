Скидки
Лыжи

«Невероятно грустно и трагично». Клебо — о смерти биатлониста Баккена

«Невероятно грустно и трагично». Клебо — о смерти биатлониста Баккена
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как он воспринял новости о неожиданной смерти трёхкратного чемпиона Европы биатлониста Сиверта Гутторма Баккена.

«Прежде всего невероятно грустно и трагично то, что произошло. И, конечно, мысли с теми, кто остался, с семьёй и всем биатлонным сообществом.

Понятно, что лыжные гонки и биатлон — это не такая уж большая среда. Поэтому так или иначе, но чувствуешь, что мы все находимся немного в одном кругу», – приводит слова Клебо NRK.

27-летний Сиверт Гутторм Баккен был найден мёртвым в своём гостиничном номере в итальянском городе Лавазе 23 декабря. Чуть позже Союз биатлонистов Норвегии сообщил, что биатлонист на момент смерти был в гипоксической маске.

