Пеллегрино: в следующем году смогу больше насладиться рождественскими праздниками

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, как провёл рождественские праздники перед стартом «Тур де Ски» — 2026.

«После Давоса мы поехали кататься на том снеге, который был на перевале Лавазе, потом я вернулся домой, и мы отметили день рождения Алексиса (его сына. — Прим. «Чемпионата»), устроили ужин накануне Рождества, и, к сожалению, 25-го не смог пообедать с родителями. Такова жизнь, это такая карусель, но это последний год, и, думаю, в следующем году смогу больше насладиться рождественскими праздниками. В Давосе мы провели приятные дни с Алексисом, он увидел талисман и был очень счастлив», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.