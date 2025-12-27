Скидки
«Я уверен в себе». Федерико Пеллегрино рассказал о целях на «Тур де Ски» — 2026

Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, в какой форме находится перед стартом «Тур де Ски» — 2026, а также поделился целями на многодневку.

«Я в достаточно хорошей форме, и мы провели отличную тренировку перед спринтом. Эта гонка — отличная возможность для меня. Трасса с тремя подъёмами подряд, а потом отдых на спусках для тяжёлых мужчин. Постараюсь защищаться и делать своё. На «Тур де Ски» нужно идти гонка за гонкой ради итоговой классификации и обеспечивать стабильную форму.

В прошлом году у меня был спад после 20-го места в общем зачёте Тура, но через две гонки я уже боролся за подиум. У каждого года своя история, например, два года назад в Валь-ди-Фьемме я даже не смог принять участия в гонках. В последних сезонах один DNF и два четвёртых места, но сейчас посмотрим, как пойдёт. Форматы подходят моим характеристикам, так что я уверен в себе», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Комментарии
