Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, «Тур де Ски», женщины: во сколько начало спринта с участием Дарьи Непряевой, где смотреть

Где смотреть, во сколько начало спринта с участием Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт первый старт у женщин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Турнир откроет спринт в свободном стиле, его квалификация начнётся в 13:45 мск, стадии на выбывание — в 16:15, а финал — в 17:35.

Права на трансляцию гонок FIS «Тур де Ски» в России принадлежат Okko.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

В квалификации примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в спринте — 41-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Дарья выступила на предыдущем этапе КМ в Давосе. Она заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стала 20-й.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
