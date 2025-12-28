Где смотреть, во сколько начало спринта с участием Дарьи Непряевой на «Тур де Ски»

Сегодня, 27 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт первый старт у женщин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Турнир откроет спринт в свободном стиле, его квалификация начнётся в 13:45 мск, стадии на выбывание — в 16:15, а финал — в 17:35.

Права на трансляцию гонок FIS «Тур де Ски» в России принадлежат Okko.

В квалификации примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в спринте — 41-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Дарья выступила на предыдущем этапе КМ в Давосе. Она заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стала 20-й.