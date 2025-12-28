Скидки
Лыжи

Федерико Пеллегрино рассказал, почему ему нравится выступать на «Тур де Ски»

Федерико Пеллегрино рассказал, почему ему нравится выступать на «Тур де Ски»
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, почему ему нравится выступать на «Тур де Ски».

«Мне нравится «Тур де Ски», потому что в последние годы я сильно улучшил свою универсальность, и результаты последних сезонов это подтверждают: подиум в общем зачёте Кубка мира, гонки в Тронхейме и сам «Тур де Ски». Я знаю, что эта многодневная гонка с разными форматами выявляет универсальных атлетов, и это отличная возможность для меня, я выложусь на все 100», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

«Тур де Ски» – 2025/2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года. Действующим победителем соревнований является пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Комментарии
