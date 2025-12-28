Коростелёв показал новые комбинезоны нейтральных спортсменов перед «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв показал видео с тренировки в итальянском Тоблахе перед многодневной лыжной гонкой «Тур де Ски», в котором предстал в новом комбинезоне, выдаваемом нейтральным атлетам.

«Работаем на сильное звено команды. Бегаю от Дашки [Непряевой] перед «Тур де Ски», — подписал публикацию у себя в телеграм-канале Коростелёв.

Дарья Непряева, напарница Коростелёва по тренировочной группе и ещё одна российская спортсменка, принимающая в нынешнем «Тур де Ски» участие, сделала к себе на канал репост видео.

«Пытаюсь не отставать от представителя команды. Новые комбезы заметили вообще?» — написала у себя на канале под видео Непряева.

«Тур де Ски» — 2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.