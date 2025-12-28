Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски 2025/2026

Коростелёв показал новые комбинезоны нейтральных спортсменов перед «Тур де Ски»
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв показал видео с тренировки в итальянском Тоблахе перед многодневной лыжной гонкой «Тур де Ски», в котором предстал в новом комбинезоне, выдаваемом нейтральным атлетам.

«Работаем на сильное звено команды. Бегаю от Дашки [Непряевой] перед «Тур де Ски», — подписал публикацию у себя в телеграм-канале Коростелёв.

Дарья Непряева, напарница Коростелёва по тренировочной группе и ещё одна российская спортсменка, принимающая в нынешнем «Тур де Ски» участие, сделала к себе на канал репост видео.

«Пытаюсь не отставать от представителя команды. Новые комбезы заметили вообще?» — написала у себя на канале под видео Непряева.

«Тур де Ски» — 2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android