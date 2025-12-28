Стали известны стартовые номера Непряевой и Коростелёва в первом спринте «Тур де Ски»

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв получили стартовые номера на квалификацию спринта в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который пройдёт в Тоблахе (Италия).

Дарья Непряева стартует в квалификации под 41-м номером. Женский забег стартует в 13:45 по московскому времени.

Савелий Коростелёв выйдет на старт квалификации под 51-м номером. Начало мужского забега запланировано на 14:27 мск.

Непряева и Коростелёв стали первыми обладателями нейтрального статуса из России от FIS после международного бана. Российские лыжники выступят на многодневке «Тур де Ски» впервые с 2022 года.