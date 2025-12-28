Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алина Пеклецова с отрывом в 55 секунд выиграла скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке

Алина Пеклецова с отрывом в 55 секунд выиграла скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
Комментарии

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в скиатлоне 10 км + 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 57.53,2.

Второе место заняла Елизавета Шалабода с отставанием от победительницы 55,5 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+57,5).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
57:53.3
2
Елизавета Шалабода
Москва
+55.3
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+57.4

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, женщины. Результаты:

  1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 57.53,2.
  2. Елизавета Шалабода (Москва) — отставание 55,5.
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +57,5.
  4. Арина Кусургашева (Республика Алтай) +1.30,8.
  5. Карина Гончарова (Тюменская область) +1.42,5.
Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android