Алина Пеклецова с отрывом в 55 секунд выиграла скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в скиатлоне 10 км + 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 57.53,2.

Второе место заняла Елизавета Шалабода с отставанием от победительницы 55,5 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+57,5).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, женщины. Результаты: