Алина Пеклецова с отрывом в 55 секунд выиграла скиатлон на Кубке России в Кирово-Чепецке
Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в скиатлоне 10 км + 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 57.53,2.
Второе место заняла Елизавета Шалабода с отставанием от победительницы 55,5 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+57,5).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
57:53.3
2
Елизавета Шалабода
Москва
+55.3
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+57.4
