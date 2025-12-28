Вяльбе ответила, получил ли кто-либо ещё нейтральный статус, кроме Непряевой и Коростелёва

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, получил ли кто-то из российских лыжников, кроме Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой, нейтральные статусы.

«На сегодняшний день только они [Коростелёв и Непряева] получили нейтральный статус. Спортсменов ещё рассматривали, достаточно много. Но они все имеют красную карточку, все они забанены. Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, получившие в декабре нейтральный статус, уже дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, где подтвердили необходимые для участия в Олимпиаде-2026 квоты.