FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Главная Лыжи Новости

«Спортсмены, ума вам и мудрости!» Губерниев — о недопуске лыжницы Пеклецовой

«Спортсмены, ума вам и мудрости!» Губерниев — о недопуске лыжницы Пеклецовой
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российская лыжница Алина Пеклецова при условии получения нейтрального статуса могла бы успешно выступить на предстоящей Олимпиаде в Италии.

Из российских лыжников на данный момент нейтральный статус имеют только двое — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они уже дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, где подтвердили необходимые для участия в Олимпиаде-2026 квоты.

«Если бы лыжница Алина Пеклецова со своим окружением чуть больше года назад хорошо бы подумала, не наделала бы ненужных глупостей и вообще чуть лучше соображала бы — могла бы получить статус, как Непряева и Коростелёв, и айда на Олимпиаду!!! В горах Пеклецова машина, и равных ей в целом мире нет, но увы и ах!!! Спортсмены, ума вам и мудрости!!! И не окружайте себя дураками!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

