«Думала, выходить ли на старт». Пеклецова — после победы в скиатлоне в Кирово-Чепецке

Российская лыжница Алина Пеклецова, выигравшая скиатлон на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, заявила, что накануне старта столкнулась с неоднозначным самочувствием и ставила под сомнение своё участие в гонке.

— Состояние было рабочее по ходу гонки. Последние два круга работала в своём темпе, с удовольствием доезжала гонку. Понимала, что у меня есть хороший задел.

Состояние было спорное. До утра вообще думала, выходить ли на старт, были сомнения. Решила, что всё же стоит попробовать.

— Вот такую бы Алину Пеклецову на Олимпиаду.

— Не знаю, что и сказать. Я своё состояние никогда не могу оценить. Я думала, что очень плохо себя чувствовала. Не знаю, как так получается, — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».