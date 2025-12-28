Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева раскрыла, как иностранные соперницы встретили её на Кубке мира

Дарья Непряева раскрыла, как иностранные соперницы встретили её на Кубке мира
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, как приняли возвращение российских спортсменов на Кубок мира иностранные лыжники.

«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся. Улыбаются», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

Сегодня, 28 декабря, Непряева и Савелий Коростелёв выступят в квалификации спринта в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который пройдёт в Тоблахе (Италия). Дарья Непряева получила 41-й стартовый номер, Савелий Коростелёв — 51-й.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android