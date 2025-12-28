Дарья Непряева раскрыла, как иностранные соперницы встретили её на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, как приняли возвращение российских спортсменов на Кубок мира иностранные лыжники.
«По сути, все дружелюбно встретили. Нет косых взглядов. Все всегда здороваются. Я даже с парочкой спортсменок‑лидеров перекидывалась парой фраз. Все ко мне хорошо относятся. Улыбаются», — приводит слова Непряевой «Матч ТВ».
Сегодня, 28 декабря, Непряева и Савелий Коростелёв выступят в квалификации спринта в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который пройдёт в Тоблахе (Италия). Дарья Непряева получила 41-й стартовый номер, Савелий Коростелёв — 51-й.