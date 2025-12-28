Сергей Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в скиатлоне 10 км + 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 50.53,5.

Второе место занял Дмитрий Жуль с отставанием от победителя 0,3 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, мужчины. Результаты: