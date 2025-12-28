Сергей Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Поделиться
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в скиатлоне 10 км + 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 50.53,5.
Второе место занял Дмитрий Жуль с отставанием от победителя 0,3 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв (+0,6).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
50:53.5
2
Дмитрий Жуль
Красноярский край
+0.3
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.6
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+0.6
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, мужчины. Результаты:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 50.53,5.
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) — отставание 0,3.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) +0,6.
- Илья Семиков (Республика Коми) +0,6.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) +3,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:19
-
13:12
-
12:44
-
12:21
-
12:05
-
10:33
-
09:46
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
00:18
- 27 декабря 2025
-
23:52
-
22:58
-
22:38
-
22:37
-
22:09
-
21:50
-
21:17
-
20:35
-
20:19
-
19:54
-
19:37
-
18:46
-
17:31
-
16:51
-
15:51
-
15:06
-
14:51
-
13:41