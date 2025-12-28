Скидки
Лыжи Новости

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в скиатлоне 10 км + 10 км в рамках пятого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 50.53,5.

Второе место занял Дмитрий Жуль с отставанием от победителя 0,3 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв (+0,6).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Скиатлон 10+10 км
28 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
50:53.5
2
Дмитрий Жуль
Красноярский край
+0.3
3
Илья Семиков
Республика Коми
+0.6
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+0.6

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Скиатлон 10 км + 10 км, мужчины. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 50.53,5.
  2. Дмитрий Жуль (Красноярский край) — отставание 0,3.
  3. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) +0,6.
  4. Илья Семиков (Республика Коми) +0,6.
  5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +3,8.
