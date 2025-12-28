Скидки
Результаты Тур де Ски 2025/2026: Дарья Непряева заняла 34 место в квалификации спринта в Тоблахе

Дарья Непряева не прошла квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски»
Обладательница Кубка России — 2024/2025, российская лыжница Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Спортсменка прошла дистанцию за 2.56,27 — это время не позволило ей пробиться в топ-30 лучших и попасть в четвертьфинальный раунд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено

Лучшее время в квалификации показала шведская лыжница Йоханна Хагстрём (2.47,58).

Дарья Непряева заняла итоговое 34-е место. Для прохода в топ-30 ей не хватило 0,85 секунды.

Стоит отметить, что квалификацию не прошли многократные чемпионки мира шведские лыжницы Фрида Карлссон (48-е место) и Эбба Андерссон (63-я), а также норвежка Хейди Венг (52-я).

