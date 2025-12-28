Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я никогда о них не слышал». Клебо — об использовании гипоксических масок

«Я никогда о них не слышал». Клебо — об использовании гипоксических масок
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что ему никогда не приходилось пользоваться гипоксическими масками — специальным спортивным инвентарём, имитирующим недостаток кислорода и помогающим спортсменам быстрее адаптироваться к условиям тренировок и соревнованиям в горах.

Предположительно, такая маска могла стать одной из причин трагической гибели норвежского биатлониста Сиверта Баккена, который был найден мёртвым в гостиничном номере в одном из отелей на севере Италии 23 декабря. Она была надета на спортсмена на момент обнаружения его тела.

«У меня нет особого мнения по этому поводу, кроме того, что я никогда о них не слышал и сам ими не пользовался.

В первую очередь, это невероятно печально. Мои мысли с теми, кто остался. Лыжные гонки и биатлон не так популярны, поэтому я чувствую, что это действительно затрагивает очень многих людей. Ушёл из жизни хороший биатлонист и хороший человек», — приводит слова Клебо VG.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
«Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым «Мне было тяжело и так больно». Биатлониста сборной Норвегии нашли мёртвым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android