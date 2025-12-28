«Я никогда о них не слышал». Клебо — об использовании гипоксических масок

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что ему никогда не приходилось пользоваться гипоксическими масками — специальным спортивным инвентарём, имитирующим недостаток кислорода и помогающим спортсменам быстрее адаптироваться к условиям тренировок и соревнованиям в горах.

Предположительно, такая маска могла стать одной из причин трагической гибели норвежского биатлониста Сиверта Баккена, который был найден мёртвым в гостиничном номере в одном из отелей на севере Италии 23 декабря. Она была надета на спортсмена на момент обнаружения его тела.

«У меня нет особого мнения по этому поводу, кроме того, что я никогда о них не слышал и сам ими не пользовался.

В первую очередь, это невероятно печально. Мои мысли с теми, кто остался. Лыжные гонки и биатлон не так популярны, поэтому я чувствую, что это действительно затрагивает очень многих людей. Ушёл из жизни хороший биатлонист и хороший человек», — приводит слова Клебо VG.