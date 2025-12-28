Йоханна Хагстрём выиграла квалификацию спринта на «Тур де Ски», Непряева — 34-я

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Она преодолела дистанцию за 2.47,5.

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 34-е место и не пробилась в четвертьфинал. В топ-30 лучших не попали многократные чемпионки мира шведские лыжницы Фрида Карлссон (48-е место) и Эбба Андерссон (63-я), норвежка Хейди Венг (52-я), а также финки Кертту Нисканен (40-я) и Криста Пярмякоски (43-я).

Лыжные гонки. Тур де Ски — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Квалификация, женщины. Результаты: