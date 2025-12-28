Савелий Коростелёв не смог преодолеть квалификацию спринта на первом этапе «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв не смог пройти квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Спортсмен прошёл дистанцию за 2.35,05 — это время не позволило ему пробиться в топ-30 лучших и попасть в четвертьфинальный раунд.

Лучшее время в квалификации показал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо (2.27,15). Савелий Коростелёв занял итоговое 49-е место, проиграв Клебо 7,9 секунды. Для прохода в топ-30 ему не хватило около 2,5 секунды.

Ранее Дарья Непряева также не смогла преодолеть квалификацию, заняв 34-е место.