Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на «Тур де Ски», Коростелёв — 49-й

FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Лыжи

Результаты Тур де Ски 2025/2026: Савелий Коростелев занял 49 место в квалификации спринта в Тоблахе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию за 2.27,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 14:27 МСК
Окончено

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял итоговое 49-е место. Он уступил Клебо 7,9 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Квалификация, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.27,1.
  2. Гус Шумахер (США) — отставание 1,8.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +1,9.
  4. Люка Шанава (Франция) +2,1.
  5. Валерио Гронд (Швейцария) +2,1.
