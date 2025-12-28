Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на «Тур де Ски», Коростелёв — 49-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию за 2.27,1.

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял итоговое 49-е место. Он уступил Клебо 7,9 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Квалификация, мужчины. Результаты: