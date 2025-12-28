Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски 2025/2026

Юрий Бородавко оценил выступление Непряевой и Коростелёва в квалификации «Тур де Ски»
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе.

Оба спортсмена не вошли в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта: Коростелёв показал 49-й результат, Непряева — 34-й.

«Непряева и Коростелёв не прошли квалификацию на «Тур де Ски», и это можно расценить как неудачное выступление. Это всё-таки мини-тур, и за победу даются бонусные секунды. То есть ещё не участвовать в соревнованиях и недобрать минимум минуту — это проигрыш, очень много. Отыгрывать каждую секунду очень дорогого стоит. Конечно, из таких выступлений делаются выводы для подготовки к Олимпиаде. Проводится определённая работа», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Материалы по теме
Российские лыжники пять раз выигрывали «Тур де Ски». И каждая победа — потрясающая! Российские лыжники пять раз выигрывали «Тур де Ски». И каждая победа — потрясающая!
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android