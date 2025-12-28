Юрий Бородавко оценил выступление Непряевой и Коростелёва в квалификации «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе.

Оба спортсмена не вошли в топ-30 лучших по итогам квалификации спринта: Коростелёв показал 49-й результат, Непряева — 34-й.

«Непряева и Коростелёв не прошли квалификацию на «Тур де Ски», и это можно расценить как неудачное выступление. Это всё-таки мини-тур, и за победу даются бонусные секунды. То есть ещё не участвовать в соревнованиях и недобрать минимум минуту — это проигрыш, очень много. Отыгрывать каждую секунду очень дорогого стоит. Конечно, из таких выступлений делаются выводы для подготовки к Олимпиаде. Проводится определённая работа», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.