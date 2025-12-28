«Остался недоволен собой». Савелий Коростелёв — о 49-м месте в спринте на «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Спортсмен прошёл дистанцию за 2.35,05 и занял 49-е место.

«Я остался недоволен собой. На тренировке здесь вроде как всё было нормально. Может быть, здесь сыграл сбой небольшой после Давоса, но это уже наш аналитический момент», — сказал Коростелёв в эфире Okko.

Лучшее время в квалификации показал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо (2.27,15). Савелий Коростелёв проиграл Клебо 7,9 секунды.