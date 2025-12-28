Кристине Ставос Шистад выиграла спринт свободным стилем на «Тур де Ски», Непряева — 34-я

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Она преодолела дистанцию за 2.49,7.

Второй стала представительница Германии Колетта Ридцек, отстав от лидера на 0,3. Тройку сильнейших замкнула шведка Майя Дальквист (+0,4).

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 34-е место и не пробилась в четвертьфинал.

Лыжные гонки. Тур де Ски — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал. Результаты: