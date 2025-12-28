Скидки
Кристине Ставос Шистад выиграла спринт свободным стилем на «Тур де Ски», Непряева — 34-я

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Она преодолела дистанцию за 2.49,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:49.7
2
Колетта Ридцек
Германия
+0.3
3
Майя Дальквист
Швеция
+0.4

Второй стала представительница Германии Колетта Ридцек, отстав от лидера на 0,3. Тройку сильнейших замкнула шведка Майя Дальквист (+0,4).

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 34-е место и не пробилась в четвертьфинал.

Лыжные гонки. Тур де Ски — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал. Результаты:

  1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.49,7.
  2. Колетта Ридцек (Германия) — отставание 0,3.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +0,4.
  4. Джессика Диггинс (США) +1,4.
  5. Йоханна Хагстрём (Швеция) +16,7.
  6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1.21,0.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
