Кристине Ставос Шистад выиграла спринт свободным стилем на «Тур де Ски», Непряева — 34-я
Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Она преодолела дистанцию за 2.49,7.
Второй стала представительница Германии Колетта Ридцек, отстав от лидера на 0,3. Тройку сильнейших замкнула шведка Майя Дальквист (+0,4).
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 34-е место и не пробилась в четвертьфинал.
Лыжные гонки. Тур де Ски — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал. Результаты:
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.49,7.
- Колетта Ридцек (Германия) — отставание 0,3.
- Майя Дальквист (Швеция) +0,4.
- Джессика Диггинс (США) +1,4.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +16,7.
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1.21,0.
