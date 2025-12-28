Йоханнес Клебо стал победителем спринта на «Тур де Ски» — 2025/2026, Коростелёв — 49-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию за 2.28,8.

Весь подиум заняли норвежские спортсмены. Вторым стал Ларс Хегген, отстав от лидера на 0,1. Тройку замкнул Оскар Опстад Вике (+0,8). Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 49-е место в квалификации.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Мужчины. Результаты: