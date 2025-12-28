Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на «Тур де Ски» — 2025/2026, Коростелёв — 49-й

Йоханнес Клебо стал победителем спринта на «Тур де Ски» — 2025/2026, Коростелёв — 49-й
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию за 2.28,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:28.8
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.1
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+0.8

Весь подиум заняли норвежские спортсмены. Вторым стал Ларс Хегген, отстав от лидера на 0,1. Тройку замкнул Оскар Опстад Вике (+0,8). Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 49-е место в квалификации.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Спринт свободным стилем. Мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.28,8.
  2. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 0,1.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +0,8.
  4. Люка Шанава (Франция) +2,5.
  5. Яник Рибли (Швейцария) +10,5.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Россияне вернулись на «Тур де Ски»! Коростелёв и Непряева приятно удивить не смогли Россияне вернулись на «Тур де Ски»! Коростелёв и Непряева приятно удивить не смогли
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android