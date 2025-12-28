Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев — о Непряевой и Коростелёве: только идиот может рассчитывать на призовые места

Губерниев — о Непряевой и Коростелёве: только идиот может рассчитывать на призовые места
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на «Тур де Ски» — 2025/2026.

«По выступлениям наших лыжников на старте «Тур де Ски»! Только идиот может сейчас рассчитывать на призовые места, дорогу осилит идущий! Коростелёву и Непряевой не просто, главное — просчитать все подготовительные нюансы и подойти к Олимпиаде в оптимальной форме! Четыре года отсутствия в мировых лыжах даром не проходят, но убеждён, за медали в феврале в Италии ребята поборются! Не отступать и не сдаваться», — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

В квалификации спринта свободным стилем на «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) Непряева стала 34-й, а Коростелёв — 49-м.

Материалы по теме
Россияне вернулись на «Тур де Ски»! Коростелёв и Непряева приятно удивить не смогли Россияне вернулись на «Тур де Ски»! Коростелёв и Непряева приятно удивить не смогли
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android