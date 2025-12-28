Губерниев — о Непряевой и Коростелёве: только идиот может рассчитывать на призовые места

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на «Тур де Ски» — 2025/2026.

«По выступлениям наших лыжников на старте «Тур де Ски»! Только идиот может сейчас рассчитывать на призовые места, дорогу осилит идущий! Коростелёву и Непряевой не просто, главное — просчитать все подготовительные нюансы и подойти к Олимпиаде в оптимальной форме! Четыре года отсутствия в мировых лыжах даром не проходят, но убеждён, за медали в феврале в Италии ребята поборются! Не отступать и не сдаваться», — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

В квалификации спринта свободным стилем на «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) Непряева стала 34-й, а Коростелёв — 49-м.