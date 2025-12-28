«В Тоблахе спринт коньком даётся очень тяжело». Клебо — о победе на 1-м этапе «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями после победы в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).
– После Давоса очень приятно снова оказаться на вершине, тем более что в Тоблахе спринт коньком даётся действительно очень тяжело.
– Финал был похож на реванш.
– Да, я бы сказал, что так и есть. Я чувствовал себя довольно хорошо и в Давосе, но там всё сложилось не в мою пользу, поэтому было здорово отыграться сегодня.
– Теперь ты продолжишь выступать в золотой майке лидера, а также в серебряной. Какие ощущения?
– Очень хорошие. Постараемся как можно лучше восстановиться к завтрашнему дню, а там посмотрим, как всё сложится, – сказал Клебо в интервью после финиша.
