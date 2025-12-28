Скидки
FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Главная Лыжи Новости

«В Тоблахе спринт коньком даётся очень тяжело». Клебо — о победе на 1-м этапе «Тур де Ски»

«В Тоблахе спринт коньком даётся очень тяжело». Клебо — о победе на 1-м этапе «Тур де Ски»
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями после победы в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:28.8
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.1
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+0.8

– После Давоса очень приятно снова оказаться на вершине, тем более что в Тоблахе спринт коньком даётся действительно очень тяжело.

– Финал был похож на реванш.
– Да, я бы сказал, что так и есть. Я чувствовал себя довольно хорошо и в Давосе, но там всё сложилось не в мою пользу, поэтому было здорово отыграться сегодня.

– Теперь ты продолжишь выступать в золотой майке лидера, а также в серебряной. Какие ощущения?
– Очень хорошие. Постараемся как можно лучше восстановиться к завтрашнему дню, а там посмотрим, как всё сложится, – сказал Клебо в интервью после финиша.

