FIS Кубок мира по лыжным гонкам. Спринт. Свободный стиль
Смотреть трансляцию
13:45 Мск
Лыжи

«Чёрт возьми, как же я плох». Мюльбак — о провале в спринте на «Тур де Ски» — 2025/2026

19-летний шведский лыжник Алвар Мюльбак поделился впечатлениями после неудачного старта на «Тур де Ски» – 2025/2026. В спринте швед занял 46-е место в прологе, отстав от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 7,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Квалификация
28 декабря 2025, воскресенье. 14:27 МСК
Окончено

«Чёрт возьми, как же я плох. Это безумие. Но, наверное, этого стоило ожидать. Когда в коньковом беге важна высокая скорость, становится чертовски важно идеально выполнять каждый толчок и технически чисто проходить дистанцию. А сегодня я делал всё что угодно, только не это, к сожалению», – приводит слова Мюльбака SVT.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря по 4 января.

