Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Хагстрём лидирует, Непряева — 62-я

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026 после спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия). В её активе 314 очков.

Вторую строчку занимает её соотечественница Йонна Сундлинг с результатом 301 очко. Тройку сильнейших замыкает Майя Дальквист (297). Россиянка Дарья Непряева располагается на 62-й строчке (13).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 314 очков.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 301.

3. Майя Дальквист (Швеция) — 297.

4. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 290.

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 274.

6. Надине Фендрих (Швейцария) — 252.

7. Колетта Ридцек (Германия) — 233.

8. Джессика Диггинс (США) — 218.

9. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 205.

10. Моа Илар (Швеция) — 204.

62. Дарья Непряева (Россия) — 13.