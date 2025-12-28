Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Непряева — 69-я

Комментарии

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в её активе 693 очка.

Вторую строчку занимает шведка Моа Илар с результатом 660. Тройку сильнейших замыкает Йонна Сундлинг (537). Россиянка Дарья Непряева располагается на 69-й строчке (55).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 693 очка.

2. Моа Илар (Швеция) — 660.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 537.

4. Майя Дальквист (Швеция) — 498.

5. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 391.

7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 380.

8. Хейди Венг (Норвегия) — 375.

9. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.

10. Эмма Рибом (Швеция) — 360.

69. Дарья Непряева (Россия) — 55.

