Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Непряева — 69-я

Трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира из США Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в её активе 693 очка.
Вторую строчку занимает шведка Моа Илар с результатом 660. Тройку сильнейших замыкает Йонна Сундлинг (537). Россиянка Дарья Непряева располагается на 69-й строчке (55).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
1. Джессика Диггинс (США) — 693 очка.
2. Моа Илар (Швеция) — 660.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 537.
4. Майя Дальквист (Швеция) — 498.
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 391.
7. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 380.
8. Хейди Венг (Норвегия) — 375.
9. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.
10. Эмма Рибом (Швеция) — 360.
69. Дарья Непряева (Россия) — 55.