Панжинский оценил старт Коростелёва и Непряевой на «Тур де Ски» — 2025/2026

Серебряный призёр Олимпиады-2010 лыжник Александр Панжинский прокомментировал старт российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» – 2025/2026. В рамках первого этапа прошёл спринт коньковым ходом. Российские лыжники не смогли преодолеть квалификационный раунд.

«Позиции уже лучше, чем были на этапе Кубка мира в Давосе, но всё равно мы ждали от ребят других позиций. Есть небольшое поступательное движение, ребята набирают опыт, но они ещё не адаптировались к скоростям. Будем честны, Савелий и Дарья являются специалистами дистанционных гонок, и там они должны занимать более высокие места. Думаю, в следующих спринтерских гонках они ещё больше будут приближаться к топ-30, но сегодня от них точно не стоило ждать попадания в полуфинал и финал», – приводит слова Панжинского ТАСС.

