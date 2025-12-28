Норвежка Мюрвольд завершила борьбу на «Тур де Ски» — 2025/2026 из-за травмы руки

Норвежская лыжница Матильде Мюрвольд завершила борьбу на «Тур де Ски» – 2025/2026 из-за травмы, которую получила во время первого этапа соревнований. В финале спринта коньковым ходом Мюрвольд упала на спуске и получила травму руки.

«Матильде получила вывих плеча во время сегодняшнего спринта, что подтвердилось рентгеном в местной больнице. Плечо было вправлено и теперь находится на месте. К сожалению, из-за этой травмы для неё «Тур де Ски» этого года закончился», – приводит слова врача сборной Норвегии Ове Ферагена Fondo Italia.

В сезоне Кубка мира – 2025/2026 Мюрвольд стала серебряным призёром спринта в Давосе. В общем зачёте Кубка мира норвежка занимает 20-е место, набрав 251 очко.