Норвежка Мюрвольд завершила борьбу на «Тур де Ски» — 2025/2026 из-за травмы руки

Норвежка Мюрвольд завершила борьбу на «Тур де Ски» — 2025/2026 из-за травмы руки
Норвежская лыжница Матильде Мюрвольд завершила борьбу на «Тур де Ски» – 2025/2026 из-за травмы, которую получила во время первого этапа соревнований. В финале спринта коньковым ходом Мюрвольд упала на спуске и получила травму руки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
28 декабря 2025, воскресенье. 17:35 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:49.7
2
Колетта Ридцек
Германия
+0.3
3
Майя Дальквист
Швеция
+0.4

«Матильде получила вывих плеча во время сегодняшнего спринта, что подтвердилось рентгеном в местной больнице. Плечо было вправлено и теперь находится на месте. К сожалению, из-за этой травмы для неё «Тур де Ски» этого года закончился», – приводит слова врача сборной Норвегии Ове Ферагена Fondo Italia.

В сезоне Кубка мира – 2025/2026 Мюрвольд стала серебряным призёром спринта в Давосе. В общем зачёте Кубка мира норвежка занимает 20-е место, набрав 251 очко.

