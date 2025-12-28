Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Надо быть человечнее». Вяльбе — об отношении СМИ к Большунову

«Надо быть человечнее». Вяльбе — об отношении СМИ к Большунову
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отношении СМИ к российскому лыжнику Александру Большунову после инцидента, который произошёл на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. На финише спринтерской гонки Большунов травмировал Александра Бакурова, намеренно налетев на Бакурова со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Мне кажется, что не совсем корректно, когда начинают троллить спортсмена. Александр был, есть и останется великим. Инцидент в Кировске исчерпан, он понёс наказание. Надеюсь, Саша сделал выводы и такого больше не повторится.

Нагнетать обстановку и делать так, что спортсмен негативно начинает относиться к корреспондентам, комментаторам, журналистам, тоже неправильно. Надо быть человечнее», – сказала Вяльбе в эфире Матч ТВ.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android