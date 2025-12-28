«Надо быть человечнее». Вяльбе — об отношении СМИ к Большунову

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отношении СМИ к российскому лыжнику Александру Большунову после инцидента, который произошёл на этапе Кубка России – 2025/2026 в Кировске. На финише спринтерской гонки Большунов травмировал Александра Бакурова, намеренно налетев на Бакурова со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Мне кажется, что не совсем корректно, когда начинают троллить спортсмена. Александр был, есть и останется великим. Инцидент в Кировске исчерпан, он понёс наказание. Надеюсь, Саша сделал выводы и такого больше не повторится.

Нагнетать обстановку и делать так, что спортсмен негативно начинает относиться к корреспондентам, комментаторам, журналистам, тоже неправильно. Надо быть человечнее», – сказала Вяльбе в эфире Матч ТВ.