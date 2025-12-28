Скидки
«Ничего страшного не вижу». Сорин — о старте Непряевой и Коростелёва на «Тур де Ски»

«Ничего страшного не вижу». Сорин — о старте Непряевой и Коростелёва на «Тур де Ски»
Комментарии

Старший тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал старт российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на «Тур де Ски» – 2025/2026. В рамках первого этапа прошёл спринт коньковым ходом. Российские лыжники не смогли преодолеть квалификационный раунд.

«Нормальные результаты, примерно такие же, как были две недели назад в Давосе. Вероятность прогресса есть, но Коростелёв и Непряева не являются приверженцами спринтерских дисциплин, поэтому ничего страшного не вижу. На дистанционных этапах результаты будут лучше», – приводит слова Сорина Metaratings.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря по 4 января.

