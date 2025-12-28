Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо укрепил лидерство, Хегген стал шестым

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо укрепил лидерство, Хегген стал шестым
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 укрепил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 350 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Оскар Опстад Вике с результатом 323 очка. Тройку сильнейших замыкает Ансгар Эвенсен (271).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 350 очков.
2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 323.
3. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 271.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 261.
5. Бен Огден (США) — 251.
6. Ларс Хегген (Норвегия) — 209.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 199.
8. Жуль Шаппа (Франция) — 188.
9. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 183.
10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 179.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026 Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android