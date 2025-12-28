Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо укрепил лидерство, Хегген стал шестым

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 укрепил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 350 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Оскар Опстад Вике с результатом 323 очка. Тройку сильнейших замыкает Ансгар Эвенсен (271).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 350 очков.

2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 323.

3. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 271.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 261.

5. Бен Огден (США) — 251.

6. Ларс Хегген (Норвегия) — 209.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 199.

8. Жуль Шаппа (Франция) — 188.

9. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 183.

10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 179.