Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 98-й

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 98-й
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 788 очков.

Вторую строчку занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен с результатом 632 очка. Тройку сильнейших замыкает Мартин Лёвстрём Нюэнгет (463). Россиянин Савелий Коростелёв располагается на 98-й строчке (32).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 788 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 632.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 463.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 448.
5. Эдвин Ангер (Швеция) — 436.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 411.
7. Андреас Рее (Норвегия) — 392.
8. Мика Фермойлен (Австрия) — 340.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 325.
10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 323.
98. Савелий Коростелёв (Россия) — 32.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026 Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android