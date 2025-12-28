Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 98-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 788 очков.
Вторую строчку занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен с результатом 632 очка. Тройку сильнейших замыкает Мартин Лёвстрём Нюэнгет (463). Россиянин Савелий Коростелёв располагается на 98-й строчке (32).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 788 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 632.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 463.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 448.
5. Эдвин Ангер (Швеция) — 436.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 411.
7. Андреас Рее (Норвегия) — 392.
8. Мика Фермойлен (Австрия) — 340.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 325.
10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 323.
98. Савелий Коростелёв (Россия) — 32.