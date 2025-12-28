Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 98-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 788 очков.

Вторую строчку занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен с результатом 632 очка. Тройку сильнейших замыкает Мартин Лёвстрём Нюэнгет (463). Россиянин Савелий Коростелёв располагается на 98-й строчке (32).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 788 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 632.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 463.

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 448.

5. Эдвин Ангер (Швеция) — 436.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 411.

7. Андреас Рее (Норвегия) — 392.

8. Мика Фермойлен (Австрия) — 340.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 325.

10. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 323.

98. Савелий Коростелёв (Россия) — 32.