Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев упрочил лидерство, Якимушкин — 2-й
Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 382 очка.
Вторую строчку занимает Иван Якимушкин с результатом 252 очка. Тройку замыкает Алексей Червоткин (238).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 382 очка.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 252.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) — 238.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 234.
- Илья Семиков (Коми) — 213.
- Александр Большунов (Татарстан) — 204.
- Денис Спицов (Тюменская область) — 173.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 172.
- Сергей Забалуев (Татарстан) — 159.
- Савелий Коростелёв (Татарстан) — 158.
