Лыжи

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев упрочил лидерство, Якимушкин — 2-й

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев упрочил лидерство, Якимушкин — 2-й
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 382 очка.

Вторую строчку занимает Иван Якимушкин с результатом 252 очка. Тройку замыкает Алексей Червоткин (238).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 382 очка.
  2. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 252.
  3. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 238.
  4. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 234.
  5. Илья Семиков (Коми) — 213.
  6. Александр Большунов (Татарстан) — 204.
  7. Денис Спицов (Тюменская область) — 173.
  8. Артём Мальцев (Тюменская область) — 172.
  9. Сергей Забалуев (Татарстан) — 159.
  10. Савелий Коростелёв (Татарстан) — 158.
Календарь Кубка России - 2025/2026
Сергей Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
