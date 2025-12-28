Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев упрочил лидерство, Якимушкин — 2-й

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 382 очка.

Вторую строчку занимает Иван Якимушкин с результатом 252 очка. Тройку замыкает Алексей Червоткин (238).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:

Сергей Ардашев (Татарстан) — 382 очка. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 252. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 238. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 234. Илья Семиков (Коми) — 213. Александр Большунов (Татарстан) — 204. Денис Спицов (Тюменская область) — 173. Артём Мальцев (Тюменская область) — 172. Сергей Забалуев (Татарстан) — 159. Савелий Коростелёв (Татарстан) — 158.