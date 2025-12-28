Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Соловьёв — второй
Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 694 очка.
Вторую строчку занимает Павел Соловьёв с результатом 362 очка. Тройку сильнейших замыкает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который пропустил этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья (355).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
- Сергей Ардашев (Татарстан) — 694 очка.
- Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 362.
- Александр Большунов (Татарстан) — 355.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) — 344.
- Сергей Забалуев (Татарстан) — 326.
- Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 312.
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 302.
- Сергей Волков (Татарстан) — 291.
- Илья Семиков (Коми) — 289.
- Иван Горбунов (Татарстан) — 247.
