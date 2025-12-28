Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Соловьёв — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 694 очка.

Вторую строчку занимает Павел Соловьёв с результатом 362 очка. Тройку сильнейших замыкает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который пропустил этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья (355).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) — 694 очка.
  2. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 362.
  3. Александр Большунов (Татарстан) — 355.
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 344.
  5. Сергей Забалуев (Татарстан) — 326.
  6. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО) — 312.
  7. Артём Мальцев (Тюменская область) — 302.
  8. Сергей Волков (Татарстан) — 291.
  9. Илья Семиков (Коми) — 289.
  10. Иван Горбунов (Татарстан) — 247.
Календарь Кубка России - 2025/2026
