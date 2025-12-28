Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Соловьёв — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в скиатлоне в рамках этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 694 очка.

Вторую строчку занимает Павел Соловьёв с результатом 362 очка. Тройку сильнейших замыкает трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который пропустил этап в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья (355).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины: