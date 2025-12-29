Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая и Пеклецова делят лидерство

Российская лыжница Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова делят лидерство в дистанционном зачёте Кубка России — 2025/2026. В активе спортсменок по 363 очка. Тройку сильнейших замыкает Екатерина Никитина (213).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 363 очка.

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 363.

3. Екатерина Никитина (Москва) — 213.

4. Лидия Горбунова (Татарстан) — 212.

5. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 207.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 196.

7. Екатерина Шибекина (Московская область) — 183.

8. Арина Кусургашева (Алтай) — 178.

9. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 175.

9. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 175.