Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая и Пеклецова делят лидерство

Российская лыжница Евгения Крупицкая и Алина Пеклецова делят лидерство в дистанционном зачёте Кубка России — 2025/2026. В активе спортсменок по 363 очка. Тройку сильнейших замыкает Екатерина Никитина (213).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 363 очка.
1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 363.
3. Екатерина Никитина (Москва) — 213.
4. Лидия Горбунова (Татарстан) — 212.
5. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 207.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 196.
7. Екатерина Шибекина (Московская область) — 183.
8. Арина Кусургашева (Алтай) — 178.
9. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 175.
9. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 175.