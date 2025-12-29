Скидки
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая

Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В её активе 539 очков.

Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с результатом 463 очка. Тройку замыкает Татьяна Сорина (361).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 539 очков.
2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 463.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 361.
4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 350.
5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 344.
6. Алёна Баранова (Ленинградская — Томская область) — 337.
6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 337.
8. Арина Кусургашева (Алтай) — 306.
9. Екатерина Никитина (Москва) — 291.
10. Елизавета Шалабода (Москва) — 276.

Календарь Кубка России - 2025/2026
