Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая продолжает лидировать, Пеклецова — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В её активе 539 очков.

Вторую строчку занимает Алина Пеклецова с результатом 463 очка. Тройку замыкает Татьяна Сорина (361).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 539 очков.

2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 463.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 361.

4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 350.

5. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 344.

6. Алёна Баранова (Ленинградская — Томская область) — 337.

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 337.

8. Арина Кусургашева (Алтай) — 306.

9. Екатерина Никитина (Москва) — 291.

10. Елизавета Шалабода (Москва) — 276.