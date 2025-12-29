Скидки
Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Земмеринге

Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в Земмеринге
Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе женского Кубка мира – 2025/2026 по горнолыжному спорту в австрийском Земмеринге.

Шиффрин завершила соревнования, показав время 1.48,82 минуты в сумме двух попыток. Серебряным призёром соревнований стала представительница Швейцарии Камиль Раст (1.48,91), замкнула тройку призёров албанская горнолыжница Лара Колтури (1.49,39).

Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Земмеринг (Австрия). Слалом. Женщины.

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,82.
2. Камиль Раст (Швейцария) – +0,09.
3. Лара Колтури (Албания) – +0,57.
4. Катарина Линдсбергер (Австрия) – +0,91.
5. Катарина Труппе (Австрия) – +0,93.

Для 30-летней Шиффрин победа в слаломе на этапе в Земмеринге стала 106-й на Кубках мира в карьере.

