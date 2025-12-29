Коростелёв: не думаю делать ставку на одну конкретную гонку на «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв поделился впечатлениями после дебютной гонки в карьере на «Тур де Ски» – 2025/2026. Коростелёв занял 49-е место в квалификации в спринте свободным ходом на первом этапе лыжной многодневки и не смог пройти в следующую стадию спринтерских соревнований.

«Я безусловно рад быть здесь, приятно участвовать в своём первом «Тур де Ски». Я не думаю делать ставку на одну конкретную гонку, а хочу постараться держать хороший уровень на протяжении всего тура и показать достойный результат в общем зачёте. Моя любимая гонка? Завтрашняя», – приводит слова Коростелёва Fondo Italia.

Помимо Коростелёва в «Тур де Ски» – 2025/2026 принимает участие лыжница Дарья Непряева. Она также не смогла пройти в четвертьфинал женского спринта, заняв 34-е место в квалификации. Российские лыжники принимают участие в соревнвоаниях в нейтральном статусе.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря по 4 января.